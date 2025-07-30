В Зеленодольске появился мурал о войне с образом девушки и письмом с фронта

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Зеленодольске завершена работа над новым муралом «Ждет», посвященным подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Он создан в рамках фестиваля уличного искусства «ФормАрт» и стал вторым по счету арт-объектом, появившимся в городе в 2024 году, об этом сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Как рассказал художник Александр Попов, прообразом героини стала его бабушка. «На рисунке девушка в военной форме держит в руке треугольное письмо — символ надежды, боли и любви. Ее взгляд устремлен вдаль, сквозь время, сквозь войну — туда, где ждут и верят. Это образ тех, кто не только воевал, но и хранил силу духа ради жизни, ради будущего. Одна фигура — тысячи судеб. Память, которая смотрит нам в глаза», — отметил автор.

Работу осмотрели министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Им предложили лично внести символическую надпись «1945–2025» как знак связи поколений. По словам министра, мурал органично вписался в городской пейзаж Зеленодольска — города трудовой доблести — и появился рядом с парком имени Героя Советского Союза Николая Алтынова.