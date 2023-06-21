В Зеленодольске построят старообрядческий храм в честь Георгия Победоносца

В Зеленодольске построят старообрядческий храм в честь великомученика Георгия Победоносца, сообщили в пресс-службе администрации района.

Храм появится на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный. Строительство планируют завершить в 2024 году.

«К нам поступали запросы от жителей, представителей этой религиозной конфессии. Решение приняли, подобрали участок, сейчас идет подготовка», — сказал мэр города Михаил Афанасьев.

Старообрядческий храм будет двухэтажный, общей площадью порядка 270 кв. метров. Кроме того, планируют благоустроить внутренний дворик и прилегающие территории.