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В Зеленодольске построят старообрядческий храм в честь Георгия Победоносца
В Зеленодольске построят старообрядческий храм в честь великомученика Георгия Победоносца, сообщили в пресс-службе администрации района.
Храм появится на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный. Строительство планируют завершить в 2024 году.
«К нам поступали запросы от жителей, представителей этой религиозной конфессии. Решение приняли, подобрали участок, сейчас идет подготовка», — сказал мэр города Михаил Афанасьев.
Старообрядческий храм будет двухэтажный, общей площадью порядка 270 кв. метров. Кроме того, планируют благоустроить внутренний дворик и прилегающие территории.
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