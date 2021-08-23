В Зеленодольске после реконструкции открыли движение по путепроводу через железную дорогу

В Зеленодольске сегодня после реконструкции открыли движение по путепроводу через железную дорогу. Длина искусственного сооружения составляет 243,5 метра, ширина проезжей части – 9 метров. Для прохода пешеходов предусмотрели тротуары по 1,5 метра с каждой стороны.

«В Татарстане строится не один такой объект. И все они важные. Районы развиваются, и это сказывается на социально-экономическом положении в целом республики и муниципальных образовании, в частности. При строительстве моста использовали новые технологии, объект рассчитан на перспективные нормативные нагрузки автотранспорта. Думаю, он прослужит около ста лет», – сказал на церемонии открытия объекта заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов.

При строительстве путепровода рабочие использовали цельнометаллические пролетные строения, изготовленные на Зеленодольском заводе имени Горького. Они были доставлены автотранспортом и смонтированы автокранами большой грузоподъемности. На путепроводе три неразрезных главных пролетных строения, два из них собраны по трехпролетной схеме и одно – по двухпролетной. Это позволило при общем количестве 10 пролетов установить только четыре деформационных шва, что обеспечивает более плавный проезд по путепроводу.

Кроме того, мостовики применили новый тип полиуретановой гидроизоляции мостового полотна, состоящий из трех слоев. Это обеспечит долговечную антикоррозионную защиту металлоконструкций.

Для безопасного проезда транспорта и прохода пешеходов установлены оцинкованные барьерное и перильное ограждения, оборудовано электроосвещение на оцинкованных металлических опорах.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду на путепроводе и подходах к нему организован сбор воды. Все занимаемые на постоянной и временной основе земельные участки рекультивировали с отсыпкой плодородным грунтом и засевом трав.

Путепровод расположен на улицах Озерная и Новостроительная, соединяя по кратчайшему пути две части Зеленодольска – жилую застройку и промышленную зону, разделенные железнодорожными путями на Московском и Волжском направлениях. Он находится на основном транзитном движении автотранспорта через Зеленодольск по направлению Казань – Волжск.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ