В Зеленодольске после погони поймали водителя Mercedes, лишенного прав за пьяную езду
В Зеленодольске поймали водителя автомобиля Mercedes, который накануне не подчинился требованию автоинспекторов об остановке и попытался скрыться.
Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД. Бросив автомобиль, нарушитель попытался скрыться, однако вскоре 29-летнего мужчину задержали.
Выяснилось, что он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. За нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
За управление автомобилем без прав суд назначил ему наказание в виде ареста на 14 суток, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — арест на 15 суток.
Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.