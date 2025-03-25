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Происшествия 25 марта 2025 18:51

В Зеленодольске после погони поймали водителя Mercedes, лишенного прав за пьяную езду

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В Зеленодольске поймали водителя автомобиля Mercedes, который накануне не подчинился требованию автоинспекторов об остановке и попытался скрыться.

Во время преследования водитель грубо нарушал ПДД. Бросив автомобиль, нарушитель попытался скрыться, однако вскоре 29-летнего мужчину задержали.

Выяснилось, что он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. За нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

За управление автомобилем без прав суд назначил ему наказание в виде ареста на 14 суток, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — арест на 15 суток.

Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.

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