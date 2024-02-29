В Зеленодольске после капремонта по нацпроекту откроют театр и музей

В Зеленодольске готовятся к открытию два объекта, отремонтированные по национальному проекту «Культура». Сегодня площадки посетили глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба министерства.

Первый объект — это здание Зеленодольского музея. Ремонтные работы здесь завершены, осталось только обновить экспозицию. Сумма строительно-монтажных работ составила 129 млн рублей. Ожидается, что новая экспозиция музея будет связана с локальной историей и главными фишками района, включая создание туристического арт-кластера, по которому площадка может выступить оператором программ и маршрутов.

Затем Ирада Аюпова и Михаил Афанасьев посетили Зеленодольский музыкальный театр. За 52 млн рублей в здании обновили инженерные системы.

Здесь действуют девять студий: вокальные, хореографические и актерского мастерства. Несмотря на небольшой коллектив — труппа включает всего 10 человек, — театр активно принимает участие в культурно-развлекательных и зрелищных программах, конкурсах и фестивалях. Ожидается, что в 2024 году зрители смогут увидеть премьеру — мюзикл «Мертвые души».

«Мы будем рады видеть всех татарстанцев и гостей нашего региона в нашем светлом и уютном театре», — отметила директор театра Елена Антонова.

Третьим объектом, который посетила министр, стал центр культурного развития. Эта площадка была открыта в 2022 году и стала одной из первых в России. Сумма работ составила более 330 млн рублей.

Зеленодольский ЦКР послужил моделью для многих других подобных учреждений, открытых в регионах России. В дальнейшем в Минкульте Татарстана планируют направить федеральным экспертам предложения по усовершенствованию проекта здания и распространить этот опыт по всей стране.

Сейчас в двухэтажном здании работают творческая мастерская, хореографический класс, театральная студия, выставочное пространство, концертный зал. Для площадки приобретено современное звуковое и световое оборудование. Только за ппрошлый год в центре состоялось 144 мероприятия, которые в общей сложности посетили 40 тысяч гостей.

«Зеленодольск — это уникальная территория с глубинными смыслами — здесь находится 2 объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Прошлый год — стал 5-м годом реализации национального проекта „Культура“. В рамках проекта на территории Зеленодольского муниципального района мы реализовали колоссальное количество проектов (клубы, модельные библиотеки, виртуальные концертные залы). Если говорить о том, что такое нацпроект „Культура“, нужно приехать в Зеленодольск. Первый ЦКР был реализован именно здесь. Это испытательная площадка для всех начинаний нацпроекта „Культура“. Вы территория, которой нужно и можно гордиться. И наша задача сделать так, чтобы люди гордились своей малой Родиной, ведь именно из таких территорий складывается величие страны», — подвела итоги визита министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана