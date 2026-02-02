В Зеленодольске полицейские поймали 64-летнего дроппера и его посредника

В Зеленодольском районе полицейские задержали 64‑летнего жителя Васильево, который, выступив в роли так называемого дроппера, за семь тысяч рублей передал знакомому свою банковскую карту и телефон с доступом к онлайн‑банку. Информация появилась в Telegram-канале администрации района.

Через этот счет мошенники провели более полумиллиона рублей, похищенных у жителей Дзержинска и Улан‑Удэ.

Преступники успели обналичить 307 тысяч рублей, еще 250 тысяч банк заблокировал по запросу потерпевших.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот платежных средств. Также задержан 26-летний посредник.