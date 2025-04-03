В Зеленодольске поймали пьяного водителя благодаря сообщению в телеграм-бот ГАИ

В Зеленодольске поймали пьяного водителя благодаря сообщению от бдительных жителей в телеграм-бот Госавтоинспекции.

Очевидцы сообщили, что в районе улицы Паратской едет Mitsubishi Lancer, за рулем которого, предположительно, находится пьяный водитель. Автоинспекторы оперативно выехали и остановили автомобиль на улице Рогачева.

За рулем иномарки находился 47-летний мужчина, от которого исходил явный запах алкоголя. Водитель согласился пройти освидетельствование. Тест показал значительное превышение допустимой нормы.

На водителя составили административный протокол. Материалы дела будут переданы в суд, где водителю грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.