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Происшествия 3 апреля 2025 12:07

В Зеленодольске поймали пьяного водителя благодаря сообщению в телеграм-бот ГАИ

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В Зеленодольске поймали пьяного водителя благодаря сообщению от бдительных жителей в телеграм-бот Госавтоинспекции.

Очевидцы сообщили, что в районе улицы Паратской едет Mitsubishi Lancer, за рулем которого, предположительно, находится пьяный водитель. Автоинспекторы оперативно выехали и остановили автомобиль на улице Рогачева.

За рулем иномарки находился 47-летний мужчина, от которого исходил явный запах алкоголя. Водитель согласился пройти освидетельствование. Тест показал значительное превышение допустимой нормы.

На водителя составили административный протокол. Материалы дела будут переданы в суд, где водителю грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

#госавтоинспекция #пьяный водитель #штраф
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