В Зеленодольске поймали подростков, которые обманывали стариков и забирали у них деньги

В Зеленодольске полицейские поймали четверых молодых людей. Их подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что на домашние телефоны пенсионеров поступали звонки от якобы сотрудников внутренних дел. Они сообщали, что родные стариков попали в ДТП и необходимо перевести некую сумму денег, чтобы им помочь. После за деньгами приезжали курьеры. Ущерб составил 368000 рублей.

Задержанными оказались трое жителей Волжска и один местный житель в возрасте от 14 до 16 лет.

Во время допроса 15-летний житель Волжска, который непосредственно забирал сбережения пенсионерок, признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские устанавливают причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям.