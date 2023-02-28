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В Зеленодольске поймали подростков, которые обманывали стариков и забирали у них деньги
В Зеленодольске полицейские поймали четверых молодых людей. Их подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Установлено, что на домашние телефоны пенсионеров поступали звонки от якобы сотрудников внутренних дел. Они сообщали, что родные стариков попали в ДТП и необходимо перевести некую сумму денег, чтобы им помочь. После за деньгами приезжали курьеры. Ущерб составил 368000 рублей.
Задержанными оказались трое жителей Волжска и один местный житель в возрасте от 14 до 16 лет.
Во время допроса 15-летний житель Волжска, который непосредственно забирал сбережения пенсионерок, признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские устанавливают причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям.
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