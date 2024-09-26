В Зеленодольске поймали мужчину, который гулял возле школы с обрезом ружья

Житель Зеленодольска обратился в полицию и сообщил, что на улице Юности недалеко от школы разгуливает подозрительный мужчина с предметом, похожим на обрез ружья. Туда быстро приехали сотрудники Росгвардии. Увидев патруль, незнакомец начал нервничать и попытался спрятать предмет за спиной. Росгвардейцы приказали ему положить оружие на землю, после чего задержали его.

У мужчины изъяли самодельный обрез охотничьего ружья марки ИЖ-17 (28 калибра) без патронов.

Разрешительных документов на это оружие он не имел, владельцем его не являлся. Мужчина рассказал, что нашел обрез на улице и шел с ним домой. Задержанный выглядел нетрезвым. Как выяснилось, мужчина был неоднократно судим.

В настоящее время оружие передано на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

