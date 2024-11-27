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В Зеленодольске поймали двоих закладчиков, у которых изъяли почти килограмм синтетики
В Зеленодольске в подъезде одного из домов полицейские задержали 24-летнего парня, у которого при себе было несколько свертков с неизвестным веществом весом около 7 граммов. После экспертизы выяснилось, что это был мефедрон.
Парень рассказал, что работает закладчиком не один, а вместе с 21-летним другом, которого тоже задержали через пару часов. Из его тайников изъяли более 94 граммов мефедрона и 70,5 граммов гашиша.
Наркотики нашли и во время обыска в квартирах молодых людей. Всего у них изъяли около 805 граммов мефедрона и 109 граммов гашиша.
Парней задержали и возбудили на них уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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