В Зеленодольске подвели итоги зональных этапов «Созвездия-Йолдызлык»

В Зеленодольске завершился зональный этап XXII Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Город стал последней точкой проведения отборочных туров этого сезона проекта.

От Зеленодольского района было отправлено более 1100 одаренных детей и подростков. За два дня они представили 204 творческих номера.

«Дети здесь очень старательные, готовятся к фестивалю в течение всего года. Я благодарен родителям и педагогам, ведь воспитать творческого человека – задача непростая. И мы видим результат. Еще не было ни одного финала проекта без участия команд из Зеленодольска. Нам еще есть к чему стремиться: мы обязаны найти всех творческих детей района и раскрыть их потенциал. И для этого мы прилагаем все усилия, в частности, в создании для этого условий. В этом году уже создается Центр культуры развития в Зеленодольске, который также станет площадкой для подготовки к фестивалю», – поделился глава Зеленодольского муниципального района, Мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Гала-концерт тура стал явлением, демонстрирующим разнообразие культур народов, проживающих в Татарстане. Песни и танцы народов республики, а также лучшие образцы эстрады заиграли новыми красками в голосах и хореографии участников.

«Всегда хочется выразить отдельную благодарность родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам, главам районов за то, что они вкладываются в своих детей. Благодаря их вкладу эти дети сегодня радуют нас своим искусством», –уверена заслуженный работник культуры РТ, певица, актриса, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алина Ивах.

В рамках отборочного тура были также проведены круглые столы, где члены жюри встретились с педагогами участников фестиваля всех номинаций проекта.

Более того, не остались без дополнительных встреч и сами участники. В Зеленодольском районе в рамках мастер-классов своим мастерством поделились вокалист, участник шоу «Главная сцена» на телеканале «Россия 1» Данил Буранов и певец, актер, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

«Человек счастлив, если ему есть чему служить и есть что хранить. Этим ребятам открывается такой большой путь, и не может не радовать тот факт, что они уже являются хранителями нашего культурного наследия», – сказал заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов.

9-13 апреля финалисты отборочных туров встретятся на Суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выйти на Гала-концерт фестиваля. Традиционно он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.