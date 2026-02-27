В Зеленодольске подвели итоги социально-экономического развития района за 2025 год

В работе отчетной сессии Зеленодольского района приняли участие глава муниципалитета Михаил Афанасьев, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, депутат Госсовета РТ Ирина Терентьева, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по госстроительству Хафиз Миргалимов, депутаты, руководители предприятий и приглашенные гости, сообщает «Официальный Зеленодольск».

По итогам 2025 года район продемонстрировал положительную динамику, заняв 17-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов. Это на пять позиций выше, чем годом ранее.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, комментируя показатели, отметил, что есть направления, требующие усиления, — прежде всего уровень заработной платы и производительность труда.

В районе реализуется 41 инвестиционный проект. Значительный вклад вносит территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где работают 28 компаний, создано 12,4 тыс. рабочих мест. Всего в муниципалитете действует 20 индустриальных парков, резидентами которых стали 165 компаний, обеспечивших более 30 тыс. рабочих мест.

Активно обновляется социальная инфраструктура. В 2025 году проведены масштабные дорожные работы: отремонтировано 57 км автодорог на сумму 2,5 млрд рублей. В текущем году инвестиции в дорожное хозяйство составят более 3 млрд рублей.

Планируется капитальный ремонт пяти школ. В микрорайоне Мирный появится новая татарская прогимназия на 500 мест. Начат ремонт учебного корпуса медицинского колледжа, продолжаются работы в судостроительном колледже.

Афанасьев сообщил, что Раис РТ Рустам Минниханов поддержал строительство нового учебного корпуса механического колледжа и общежития для судостроительного колледжа. Глава района выразил уверенность, что со временем на их базе появится политехнический институт.

Введены новые меры поддержки для медицинских работников. С этого года впервые трудоустроившимся специалистам будут выплачивать единовременное пособие в размере 250 тыс. рублей, особо востребованным специалистам — 500 тыс. рублей. В 2025 году медикам выделили жилье в домах по линии ГЖФ и четыре квартиры по найму из муниципального фонда.

Подводя итоги, Мидхат Шагиахметов дал положительную оценку развитию района, подчеркнув важность открытия новых производственных площадок, стабильное развитие ТОСЭР и общий рост инвестиций.

С докладами также выступили глава поселка Васильево Вячеслав Матвеев, ветеран СВО и участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Нестеров, предприниматель Фаиль Фархиев и директор медколледжа Ильмира Фатыхова. Завершилась сессия церемонией награждения.