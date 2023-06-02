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В Зеленодольске планируют выделить отдельную полосу для самокатчиков и велосипедистов
На одной из центральных улиц Зеленодольска — Гоголя — может появиться отдельная полоса для средств индивидуальной мобильности и велосипедистов. Этот вопрос во время обхода дорожных объектов обсудили мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и начальник отдела ГИБДД по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, это будет первая в истории города отдельная полоса для движения самокатчиков и велосипедистов.
Сегодня на улице Гоголя в рамках республиканской программы ведутся дорожные работы. В этом году будет отремонтировано полотно на участке от улицы Каюма Насыри до улицы Татарстана.
Помимо замены дорожного покрытия, здесь запланирована установка новых остановочных павильонов, дорожных и информационных знаков, искусственных неровностей, обустройство тротуаров.
Коснутся изменения и территории возле школы №5, где Михаил Афанасьев поручил организовать дополнительные парковочные места.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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