В Зеленодольске планируют выделить отдельную полосу для самокатчиков и велосипедистов

На одной из центральных улиц Зеленодольска — Гоголя — может появиться отдельная полоса для средств индивидуальной мобильности и велосипедистов. Этот вопрос во время обхода дорожных объектов обсудили мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и начальник отдела ГИБДД по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, это будет первая в истории города отдельная полоса для движения самокатчиков и велосипедистов.

Сегодня на улице Гоголя в рамках республиканской программы ведутся дорожные работы. В этом году будет отремонтировано полотно на участке от улицы Каюма Насыри до улицы Татарстана.

Помимо замены дорожного покрытия, здесь запланирована установка новых остановочных павильонов, дорожных и информационных знаков, искусственных неровностей, обустройство тротуаров.

Коснутся изменения и территории возле школы №5, где Михаил Афанасьев поручил организовать дополнительные парковочные места.