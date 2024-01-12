В Зеленодольске планируют построить дом-интернат для инвалидов на 120 мест

Минтруд России поддержал инициативу Республики Татарстан по строительству еще одного психоневрологического интерната, на эти цели будут выделены полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом на заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ рассказал статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«В Зеленодольске будет построено новое здание дома-интерната для инвалидов, ориентировочные сроки — 2026-2027 годы. Предварительная стоимость строительства — 500 млн рублей, но с учетом индексации она, возможно, будет увеличена. Численность — 120 мест», — уточнили соответствующие планы корреспонденту «Татар-информа» в республиканском ведомстве.

Андрей Пудов также напомнил, что в 2019 году в Татарстане уже был построен аналогичный объект.