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Общество 12 января 2024 12:50

В Зеленодольске планируют построить дом-интернат для инвалидов на 120 мест

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Минтруд России поддержал инициативу Республики Татарстан по строительству еще одного психоневрологического интерната, на эти цели будут выделены полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом на заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ рассказал статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«В Зеленодольске будет построено новое здание дома-интерната для инвалидов, ориентировочные сроки — 2026-2027 годы. Предварительная стоимость строительства — 500 млн рублей, но с учетом индексации она, возможно, будет увеличена. Численность — 120 мест», — уточнили соответствующие планы корреспонденту «Татар-информа» в республиканском ведомстве.

Андрей Пудов также напомнил, что в 2019 году в Татарстане уже был построен аналогичный объект.

#Дом-интернат для престарелых #зеленодольск
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