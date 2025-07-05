В Зеленодольске отпраздновали Ивана Купалу

Сегодня в Зеленодольске, в парке «Березовая роща», отметили праздник славянских народов – Ивана Купалу.

Иван Купала – древний праздник славянских народов, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Он совпадает с православным праздником Рождества Иоанна Предтечи. Традиционно Ивана Купалу празднуют в ночь с 6 на 7 июля. В Татарстане этот праздник официально отмечается с 1996 года.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

На площадке праздника были организованы различные интерактивные программы и развлечения. Прошли мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек и игрушек из соломы, созданию венков из цветов и травы, по каллиграфии и славянской письменности.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

О своем опыте участия в национальных праздниках рассказали артисты некоторых музыкальных коллективов Татарстана: хора «Ветеран», ансамблей «Пой, душа!» и «Красная горка».

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Руководитель хора «Ветеран» ДК Железнодорожников Юрий Новиков рассказал, что их музыкальный коллектив уже не первый год посещает подобные этнические праздники.

«Вообще, стараемся посещать все такие мероприятия. На Ивана Купалу мы тоже уже не первый год. Мы стараемся участвовать и в Яблочном Спасе, Каравоне. В детстве я отмечал однажды Ивана Купалу – это была обычная детская забава», – отметил руководитель хора «Ветеран».

Ансамбль «Пой, душа!» выступает на национальных праздниках 12 лет. По мнению артисток, этот праздник нацелен на возрождение славянской культуры.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«В настоящее время молодежь стала больше внимания уделять культуре – не так, как раньше было. Сейчас больше стали отмечать все народные праздники. И дети с удовольствием ходят на такие праздники. Это же общение. Общение – это что? Это же мир», – уверены артисты.

А руководитель ансамбля «Красная горка» Культурного центра имени Пушкина Денис Денисов поведал, как участники коллектива совершают этнографические экспедиции.

«Мы выезжаем в экспедиции по русским селам Татарстана, наши наряды – это самые настоящие традиционные местные костюмы. В этих экспедициях мы и узнали, что раньше на территории Поволжья отмечали Рождество Иоанна Крестителя чаще, чем Ивана Купалу», – рассказал он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В парке ьакже работала ярмарка, где можно было приобрести изделия ручной работы: украшения из натуральных камней и меди, домашнюю утварь из дерева, пояса в славянском стиле, вышитые рубашки, корзины, травы, чай и самодельные духи. Желающих угощали традиционными блюдами славянской кухни: блинами с различными начинками, пирожками, разными видами каш, варениками.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Для полного погружения в атмосферу традиционного праздника вблизи озера старались воссоздать характерные для него практики. Одна из традиций древнего празднества – спуск венков по воде. Его можно было увидеть и в «Березовой роще». Также организаторы постарались воссоздать богатырские бои и старинные детские игры.

На сцене выступили народные коллективы Татарстана: «Лира» из Нижневязовского ДК, «Казаночки» из Казани, «Русские узоры» из Альметьевска, «Элеганс» из Казани. белорусские ансамбли «Вязанка» и «Ружа кветка», украинские ансамбли «Мрія» и «Вербіченька».

Были на празднике команды и из-за пределов республики. Из Санкт-Петербурга приехал фолк-коллектив Pole. А хедлайнером стала знаменитая белорусская группа «Песняры»..

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов отметил, что в Татарстане в мире и согласии проживают 175 наций и народностей. В республике отмечают праздники разных народов: татарский Сабантуй, русский Каравон, удмуртский Гырон Быдтон, марийский Семык.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Это, наверное, одно из важнейших достижений нашей республики, где так много людей разных национальностей, разных воспоминаний живут в этой большой области. Важно помнить, что после Купальской ночи начинается новый этап в жизни каждого человека», – сказал политик.

В церемонии открытия праздника также приняли участие глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, депутаты Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов и Татьяна Ларионова, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Михаил Афанасьев в своей речи подчеркнул, что праздник нацелен не только на сохранение культурного наследия, но и на развитие семейных ценностей, обретения новых ячеек общества.

«Иван Купала – это праздник, который делает нас добрее, праздник, который нас объединяет, праздник, который повествует о семейных ценностях, о любви и о наших традициях. И я очень рад тому, что Иван Купала с каждым годом становится всё более узнаваемым праздником и его границы стираются. Это день, когда знакомятся молодые люди. У нас очень много самых разнообразных задумок, чтобы как можно больше одиноких сердец нашли себя на нашем празднике и соединились, чтобы появились новые семьи», – заявил Афанасьев.

Олег Коробченко в свою очередь выразил уверенность, что праздник напрямую связан с будущим России. «Как говорили наши предки в древности, если сильная семья, если сильное воспитание, то будет наша страна, Россия, стоять еще долго и счастливо. Не будет семьи – не будет России. Поэтому мы должны помнить наши традиции, от этого наша страна, наш Татарстан будет гораздо сильнее. И мы сможем всех победить», – убежден он.

О мультикультурности и межнациональном единстве в Татарстане сказала и уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. В Татарстане проживают множество различных народов, и все они представлены в Ассамблее народов республики, напомнила она.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

По мнению Волынец, люди приезжают на такие праздники не просто погулять, посмотреть на происходящее или купить что-то новое. «Люди тянутся к истокам, к тому, что является исконно нашим. И, конечно же, это и колоссальные вложения, потому что это прежде всего семейный отдых. Мы видим очень много людей с детьми, с пожилыми родителями, с бабушками, дедушками. Так мало мероприятий, которые бы по-настоящему нас объединяли», – заключила она.

Праздник завершился пиротехническим шоу от театра огня «Джива» и дискотекой в стиле этно.