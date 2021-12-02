В Зеленодольске отметили 40-летие обновленной в этом году мечети «Тарихи»

Сорокалетний юбилей мечети «Тарихи» в Зеленодольске объединил мусульман со всей Республики Татарстан. Почетными гостями в ЦКИНТ имени Горького стали муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что для него эта мечеть имеет особую ценность. «Свой первый в жизни намаз я прочитал именно в мечети „Тарихи“, когда будучи маленьким мальчиком пришел пешком в Зеленодольск из Волжска, поэтому для меня эта мечеть имеет особую ценность. Сегодня мечети 40 лет, и это большой праздник, с которым я всех нас поздравляю», — отметил муфтий Татарстана.

Михаил Афанасьев добавил, что Зеленодольский район — пятый по численности населения в Татарстане, при этом многонациональный народ муниципалитета живет дружно, духовно обогащая друг друга.

«Сегодня зеленодольская мечеть „Тарихи“ отмечает 40-летие. И это праздник предшествует большому событию — 11 веков назад Волжская Булгария приняла ислам. Всего в городе и районе 47 мечетей, которые посещают люди самых разных возрастов. При крупных мечетях работают медресе, где татарскому языку и основам ислама обучают детей и взрослых. И строительство мечетей продолжается», — отметил Михаил Афанасьев.

Историческую мечеть на улице Волгоградской одну из первых построили в советское время в 1981 году. Это была первая каменная мечеть в татарской провинции. Минарет высотой более 30 метров посвящен 1000-летию основания Булгарского ханства.

В 2021 году мечеть «Тарихи» открыли после капитального ремонта. После торжественной части гости посетили обновленную мечеть, где в светлом зале прочли намаз.