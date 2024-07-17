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В Зеленодольске открытие дороги при въезде в город перенесли на начало осени
В Зеленодольске открытие дороги при въезде в город после реконструкции перенесли с 15 июля на 1 сентября. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
На участке длиной 250 метров уже к середине лета должна была появиться четырехполосная дорога с тротуаром, ограждением и освещением. Но начавшиеся в мае работы вскоре застопорились из-за необходимости переложить неучтенные заранее коммуникации.
«Выполнена самая сложная работа на глубине 10 метров по замене водопропускной трубы. Параллельно идет монтаж ливневой канализации. 30% проезжей части уже выполнено в песке. <...> начинаем устройство щебеночного основания», — прокомментировал происходящее генеральный директор подрядной организации Андрей Артамонов.
Теперь строители надеются запустить движение по этому участку только 1 сентября. При этом в тестовом режиме предполагается открыть только две из четырех полос.
Параллельно дорожники строят кольцевую развязку на въезде город, собираясь запустить ее к ноябрю. Но при реализации негативного сценария дорога будет окончательно готова лишь к лету будущего, 2025 года.
«Будем смотреть на погодные условия. Возможно, верхний слой асфальтобетона уложим на следующий год. И если это произойдет, то окончательные виды работ будут выполнены к 1 июня следующего года», — уточнил Артамонов.
Пока же жители Зеленодольска жалуются на вызванный работами транспортный коллапс. На объездной дороге регулярно возникают многокилометровые пробки, а расписание пригородных автобусов стало полностью приблизительным.
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