В Зеленодольске открытие дороги при въезде в город перенесли на начало осени

В Зеленодольске открытие дороги при въезде в город после реконструкции перенесли с 15 июля на 1 сентября. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

На участке длиной 250 метров уже к середине лета должна была появиться четырехполосная дорога с тротуаром, ограждением и освещением. Но начавшиеся в мае работы вскоре застопорились из-за необходимости переложить неучтенные заранее коммуникации.

«Выполнена самая сложная работа на глубине 10 метров по замене водопропускной трубы. Параллельно идет монтаж ливневой канализации. 30% проезжей части уже выполнено в песке. <...> начинаем устройство щебеночного основания», — прокомментировал происходящее генеральный директор подрядной организации Андрей Артамонов.

Теперь строители надеются запустить движение по этому участку только 1 сентября. При этом в тестовом режиме предполагается открыть только две из четырех полос.

Параллельно дорожники строят кольцевую развязку на въезде город, собираясь запустить ее к ноябрю. Но при реализации негативного сценария дорога будет окончательно готова лишь к лету будущего, 2025 года.

«Будем смотреть на погодные условия. Возможно, верхний слой асфальтобетона уложим на следующий год. И если это произойдет, то окончательные виды работ будут выполнены к 1 июня следующего года», — уточнил Артамонов.

Пока же жители Зеленодольска жалуются на вызванный работами транспортный коллапс. На объездной дороге регулярно возникают многокилометровые пробки, а расписание пригородных автобусов стало полностью приблизительным.