В Зеленодольске открылся первый пункт бесплатного горячего питания для малоимущих

Сегодня в Зеленодольске открылся благотворительный пункт, где малоимущие смогут получить бесплатный полноценный обед. Пункт, расположенный по адресу ул. Татарстана, 15а, недалеко от центрального рынка, стал первым подобным объектом в городе. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

Открытие прошло при участии мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, куратора проекта, главного имам-мухтасиба Казани Рустама Валиуллина, директора Центра реабилитации и адаптации нуждающихся «Приют Человека » Азата Гайнутдинова.

«Сегодня у нас доброе событие. Мы открываем первый подобный проект в Зеленодольске, я уверен, что не последний. Нам нужны такие объекты в крупных населенных пунктах района, таких как Васильево, Осиново, в Заволжской зоне. Мы будем с удовольствием вместе сотрудничать и оказывать всяческую поддержку», — обратился ко всем присутствующим градоначальник.

Организаторами проекта выступают группа компаний «Нэфис», центр «Приют Человека» и казанская Закабанная мечеть. Также проект поддерживают ряд коммерческих компаний и общественных организаций. Идея создания пунктов бесплатного горячего питания для малоимущих принадлежит депутату Госдумы России Иреку Богуславскому.

Готовят горячие блюда в одном из кафе города, еду доставляют в пункт питания ежедневно с 11.00 до 14.00. Сегодня все желающие уже смогли пообедать на новом объекте. В Зеленодольском районе пока затруднились уточнить, сколько порций необходимо готовить, но с уверенностью заявили, что накормят всех нуждающихся.

Пункты бесплатного питания работают в Казани с конца 2020 года. Шесть пунктов ежедневно открыты по адресам: ул. Гудованцева 6, ул. Фучика 52, ул. Симонова 3, Липатова 6, ул. Авангардная 58, а также на территории центра «Приют Человека» на ул. Бурхана Шахиди, 26. В каждый пункт ежедневно поставляется от 150 до 300 порций горячей еды из городских кафе. С начала старта проекта роздано уже больше 600 тыс. порций.