В Зеленодольске открылся первый мобильный пункт вакцинации от Covid в торговом центре

В Зеленодольске начал работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в торговом центре. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«В торгово-развлекательном центре „Мирный“ появился первый прививочный пункт вне медицинского учреждения, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе.

В Минздраве РТ отметили, что такие пункты позволяют пройти вакцинацию без очереди. Перед инъекцией желающих ждет обязательный осмотр терапевтом и заполнение анкеты о наличии аллергии или признаков ОРВИ, хронических заболеваниях, приеме различных препаратов. Врач также ответит на все интересующие вопросы. Вакцинация проводится бесплатно.

Мобильный пункт расположен на первом этаже. Найти его можно по указателям, также в этом помогут волонтеры-медики. Прививочный пункт работает ежедневно с 12 до 18 часов, с собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.

Прививки в ТРЦ делают медики городской поликлиники №3 вакциной «Спутник V». За вторым компонентом вакцины нужно будет прийти в назначенное время в само медучреждение, которое находится по адресу: Зеленодольск, ул. Королева, д. 9.