Подарок на 90-летие города: в Зеленодольске появился мурал с девушкой в татарском платье

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.

К 90-летию Зеленодольска на фасаде дома №27 по улице Столичная создали мурал с девушкой в татарском платье, исполняющей национальный танец. Эта работа художника Даниила Сергеева стала победителем отборочного этапа фестиваля стрит-арта «ФормART».

«Стрит-арт набирает популярность. С одной стороны, это возможность для молодых ребят поделиться своим творчеством, а с другой, их искусство преображает город. Всем знакомые здания обретают вторую жизнь. Особенно символично, что этот мурал появился рядом с молодежным центром, который мы открыли в прошлом году. Совсем скоро он будет пополнен еще и новыми спортивными объектами. Уверен, что мурал понравится зеленодольцам и вдохновит молодых художников», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На рисунке изображена молодая девушка в стилизованном татарском костюме. Ее взор устремлен вдаль, что символизирует стремление создать лучшее будущее. На ее платье проскальзывают татарские национальные узоры, а на подоле изображен остров-град Свияжск и мечеть Кул-Шариф. Ветер подхватил ее одеяния, что символизирует свободу, творчество и молодость. Мурал станет своего рода подарком к 90-летию Зеленодольска.

«Открытием мурала „Танец“ мы начинаем праздничный день, посвященный юбилею города. Мы рады и горды, что именно наш художник смог ярко проявить себя на федеральном конкурсе. Это очень красивая композиция. В нашем городе уже три мурала, и я уверен, что их будет еще больше. Наши жители очень талантливы, много творческих людей. У нас есть варианты размещения и следующих муралов», — сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Поздравил город с юбилеем и подчеркнул особую важность работы молодежного центра и депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.

«В наше время мы могли только мечтать о том, чтобы были такие объекты. Молодежи есть куда пойти после школы и занять себя. Мурал станет прекрасным дополнением к молодежному центру. Хочется поблагодарить художника, который его нарисовал», — поделился депутат.

«При создании мурала учитываются огромное количество факторов. Нужно привязываться к месту, тематике, сильной стороне города, тому, что нравится жителям. К тому же, картина должна быть модной, стильной и современной», — рассказал автор работы — художник Даниил Сергеев.