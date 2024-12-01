В Зеленодольске открыли патриотический мурал, посвященный памяти героев

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Сегодня, 1 декабря, в Зеленодольске торжественно открыли мурал «Za мирное небо», посвященный памяти героев и патриотизму. Граффити появилось на стене дома №32 по улице Комарова, сообщают организаторы мероприятия.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Акция состоялась в рамках республиканской премии «Герои нашего времени. Герои поколения Z». Также она была посвящена дню рождения всероссийской политической партии «Единая Россия».

На создание мурала у художников — братьев Сергеевых ушло две недели. Эскизы для граффити предложили сами братья, а итоговый вариант определили жители города, проголосовав в социальных сетях. По мнению организаторов проекта, мурал «стал символом надежды и собрал в себе образы стойкости военнослужащего и любви заботливой матери».

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Церемония открытия мурала началась с исполнения песни «Аист на крыше» (композиция Давида Тухманова на слова Анатолия Поперечного когда-то стала знаменитой в исполнении Софии Ротару).

С приветственными словами выступили глава Зеленодольского района РТ и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Афанасьев, депутат Государственного Совета РТ, Герой России Расим Баксиков и еще один депутат Госсовета РТ — руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Михаил Афанасьев поблагодарил всех участников проекта и заявил о важности темы патриотизма в жизни Зеленодольска. Кроме того, он поздравил Расима Баксикова и Руслана Шигабуддинова, которые сегодня отмечают свои дни рождения, и вручил им подарки.

В свою очередь Расим Баксиков поблагодарил горожан за поддержку и обратил внимание на работе военных и пограничников, чье присутствие на церемонии, по его словам, придавало особую значимость событию. Мурал напоминает о героизме тех, кто стоит на защите мира и благополучия родной земли, добавил он.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Руслан Шигабуддинов же заявил, что создание мурала указывает «на ожидание героев и поддержку тех, кто защищает Родину». Он также вспомнил о возвращении романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» в школьную программу и связал эту новацию со значимостью патриотического воспитания молодежи.

Республиканская премия «Герои нашего времени» существует с 2013 года. Она направлена на поддержку гражданского участия жителей Татарстана в социальных и общественных инициативах, а также на поощрение героизма в повседневной жизни. Инициатива реализуется Татарстанским региональным отделением «Молодой гвардии Единой России», Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия» и Министерством по делам молодежи РТ.