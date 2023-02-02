В Зеленодольске открыли отделение организации «Движение первых»

В Зеленодольске состоялось открытие отделения организации детей и молодежи «Движение первых» — это первое отделение всероссийского общественно-государственного движения, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования. Площадками для работы отделения в Зеленодольске оказались выбраны лицей №18 имени Ломоносова, медицинский и механический колледжи.

Студенты ознакомились с проектом и пообщались с председателем совета регионального отделения «Движение Первых» Тимуром Сулеймановым. В мероприятии также принял участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Тимур Сулейманов, который возглавляет республиканский филиал движения, подробно рассказал о проекте «Движение первых» и ответил на интересующие вопросы.

В частности, он отметил, что уже в ближайшее время планируются интересные встречи с участниками движения и разнообразные мастер-классы — ближайшее событие состоится 12 апреля. В этот день запланирован первый съезд всех созданных клубов республики, где ребята смогут познакомиться, пообщаться и обменяться идеями.

Помимо этого, крупные мероприятия пройдут и летом. «Крупный выезд планируется в июле, в Болгаре, мы будем делать три подряд палаточных лагеря, каждый из них на 1 тыс. человек. Это история, куда приедут представители всех клубов, и там будет много спикеров», — анонсировал помощник Президента РТ.

Михаил Афанасьев в свою очередь выразил уверенность, что «наша молодежь — самая лучшая и креативная».

«Ребята получают качественное образование и возможность многогранно развиваться. Уверен, благодаря таким проектам они смогут стать максимально конкурентноспособными людьми и проявить себя во всех сферах», — отметил глава муниципалитета.

«Движение первых» создано с целью воспитания детей и молодежи, их профессиональной ориентации, организации досуга и создания равных возможностей для всестороннего развития.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске стартовал проект «Движение первых».