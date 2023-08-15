В Зеленодольске открыли мурал «Пожарный спасатель»

Фото пресс-службы администрации Зеленодольского района

Сегодня в Зеленодольске торжественно открыли мурал, созданный в честь сотрудников службы спасения. В церемонии принял участие глава города Михаил Афанасьев.

Фото пресс-службы администрации Зеленодольского района

«Идея создания [мурала] принадлежит начальнику 8-го отряда ФПС по РТ Зуфару Халиуллину. А воплотил ее в жизнь зеленодольский художник Валерий Макаров, который также когда-то служил в пожарной охране. Вот такие организованные и талантливые люди живут в нашем городе», — сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что есть планы по установке памятника спасателям. По его словам, в скором времени начнется работа над проектом.

Помимо прочего, добровольная пожарная команда из села Большие Ключи стала серебряным призером республиканских соревнований. Сегодня добровольцам был вручен мобильный пост пожаротушения.