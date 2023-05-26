news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 26 мая 2023 21:05

В Зеленодольске открыли монумент «Пограничникам всех поколений»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в парке Победы Зеленодольска открыли монумент «Пограничникам всех поколений». Об этом «Татар-информу» сообщили в Содружестве пограничников РТ.

Фото: Содружество пограничников РТ

На мероприятии приняли участие члены Содружества пограничников Казани, Боевого братства и военный комиссар Ильшат Паймурзин. Также церемонию открытия посетили ветераны, кадеты и жители города.

На празднике активным бойцам вручили благодарственные письма, удостоверения Содружества пограничников РТ, а также медали и памятные знаки в честь 105-летия образования пограничных войск.

#пограничная служба #монумент #зеленодольск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное