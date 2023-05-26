В Зеленодольске открыли монумент «Пограничникам всех поколений»

Сегодня в парке Победы Зеленодольска открыли монумент «Пограничникам всех поколений». Об этом «Татар-информу» сообщили в Содружестве пограничников РТ.

Фото: Содружество пограничников РТ

На мероприятии приняли участие члены Содружества пограничников Казани, Боевого братства и военный комиссар Ильшат Паймурзин. Также церемонию открытия посетили ветераны, кадеты и жители города.

На празднике активным бойцам вручили благодарственные письма, удостоверения Содружества пограничников РТ, а также медали и памятные знаки в честь 105-летия образования пограничных войск.