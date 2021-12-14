В Зеленодольске открыли центр гуманитарной помощи при храме Андрея Первозванного

13 декабря на территории храма святого апостола Андрея Первозванного в Зеленодольске открылся центр гуманитарной помощи нуждающимся. Торжественное открытие центра провели митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Очень важно, чтобы люди приходили в храмы, молились, трудились и вместе делали добрые дела. Зеленодольское благочиние одно из самых активных. Мы со своей стороны стараемся поддерживать благие начинания, ведь все это делается для людей, для того, чтобы наше общество становилось добрее», – сказал Афанасьев.

Гуманитарный центр расположен на цокольном этаже храма. Развивать социальную работу Свято-Андреевскому приходу помогают сестры милосердия Зеленодольского сестричества в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение».

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Митрополит Кирилл заявил, что подопечные прихода и местные жители могут обратиться за помощью к работникам и добровольцам центра, могут получить бесплатно одежду, обувь, средства личной гигиены, продукты, строительные материалы, а также бытовую технику – как новую, так и б/у.

Вещи для нуждающихся жертвуют неравнодушные зеленодольцы и благодетели. Гуманитарный центр находится по адресу Столичная, д. 1.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В пресс-службе Татарстанской митрополии отметили, что сегодня в Казанской епархии действуют 16 приходских гуманитарных центров.