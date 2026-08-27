В Зеленодольске открылась 50-я мечеть района

В Зеленодольске состоялось открытие мечети «Аль-Ангам». Новая мечеть стала 50-й в Зеленодольском районе. Двухэтажное здание площадью 638 кв. метров расположено при въезде в город и рассчитано на 400 прихожан.

Церемония закладки первого камня состоялась в 2022 году. Инициатором строительства выступил житель Зеленодольска, индивидуальный предприниматель и меценат Анвар Миннуллин. Основные строительные работы по возведению двухэтажного здания удалось завершить за год и два месяца.

Позднее территорию мечети благоустроили и дополнили необходимой инфраструктурой. Здесь появились место для приема пищи, комната для омовения, детская игровая и спортивная площадки. В дальнейшем планируется открыть на территории мечети родник.

В церемонии открытия приняли участие муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, имам-хатыйб Зеленодольского района Габдельхамит хазрат Зинатуллин, имам мечети «Аль-Ангам» Ибрагим хазрат Шагимарданов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, депутат Госсовета Татарстана Ренат Мистахов, главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиятдинов и другие.

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что сегодня в Татарстане насчитывается около 1,6 тыс. мечетей. Накануне в Казани открыли после реставрации старинную деревянную мечеть «Раджаб».

«В Республике Татарстан порядка 1600 мечетей, накануне мы открыли отреставрированную старинную деревянную мечеть «Раджаб» в Казани. Сегодня историческое событие встречаем в Зеленодольске. Особенно символично и радостно, что такие мероприятия проходят в дни Мавлида», – подчеркнул муфтий Татарстана.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил инициаторов и благотворителей, благодаря которым в районе появляются новые и восстанавливаются исторические религиозные объекты.

«Какое вознаграждение получает человек за строительство мечети! В хадисе сказано: «Кто построит мечеть, Аллах построит тому дом в Раю». Исторически за строительством и развитием культовых учреждений стоят неравнодушные люди – от крупных благотворителей до простых прихожан, которые, несомненно, остаются в истории своей малой родины», – сказал Афанасьев.

Он отметил, что развитие духовной инфраструктуры продолжается и в других населенных пунктах Зеленодольского района. В этом году при мечети в поселке Тура открыли родник, продолжается строительство духовно-просветительского центра имени Каюма Насыри при мечети «Джамиг». Также прорабатывается вопрос о включении в перечень объектов культурного наследия одной из старейших мечетей Татарстана 1876 года постройки в селе Акзигитово.

«Наша задача – сохранить духовное наследие для будущих поколений, и я благодарен каждому из вас за добрые дела и благие инициативы», – подчеркнул мэр.

В честь открытия мечети Михаил Афанасьев вручил Ибрагиму хазрату сертификат на приобретение холодильной техники.

После церемонии для прихожан организовали угощение – плов, чай и сладости.

Открытие «Аль-Ангам» стало значимым событием не только для мусульманской общины, но и для всего Зеленодольского района, где в мире и согласии проживают представители 73 народов.

В микрорайоне Мирный на средства благотворителей продолжается строительство старообрядческого храма Георгия Победоносца. Кроме того, при въезде в Зеленодольск запланировано возведение Преображенского собора с памятником святым Петру и Февронии.