В Зеленодольске откроют выставку о творчестве художника Константина Васильева

Выставка «Константин Васильев. Память сердца. Клуб художников Зеленодольска» откроется 29 октября в Музее историко-культурного наследия Зеленодольска. Экспозиция приурочена к 50-летию последней прижизненной выставки художника, которая состоялась в городе в 1976 году.

Открытие выставки запланировано на 17:00. Посетить экспозицию можно будет до 29 января 2027 года.

Выставка посвящена творческим связям Константина Васильева с Зеленодольском. В этом городе прошли две его ранние прижизненные персональные выставки – в 1968 и 1974 годах. В 1987 году здесь также состоялась крупная посмертная экспозиция работ художника.

Последнюю прижизненную выставку Васильева организовал Клуб художников Зеленодольска. Художник регулярно участвовал в мероприятиях объединения с 1973 по 1976 год. На экспозиции 29 октября 1976 года зрителям впервые представили одну из наиболее известных работ мастера – картину «Человек с филином».

Дата выставки совпала с днем гибели художника. После завершения мероприятия Васильев направлялся в Казань и погиб в результате несчастного случая на станции Лагерная.

Экспозиция отдает дань уважения событиям, произошедшим 50 лет назад, и образно «воссоздает» выставку, состоявшуюся в этот день.