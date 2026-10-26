В Зеленодольске откроется выставка, посвященная Константину Васильеву

В четверг, 29 октября, в Музее историко-культурного наследия Зеленодольска откроется выставка «Константин Васильев. Память сердца. Клуб художников Зеленодольска». Мероприятие приурочено к 50-летию последней прижизненной выставки художника, которая состоялась 29 октября 1976 года, сообщают организаторы экспозиции.

Клуб художников Зеленодольска был неформальным творческим объединением, участниками которого были деятели искусства как самого Зеленодольска, так и близлежащих населенных пунктов – поселка Васильево и города Волжска. Клуб просуществовал до 2003 года.

В последние три года жизни, с 1973-го по 1976-й, Константин Васильев активно участвовал в работе Клуба художников Зеленодольска. После открытия своей выставки он отправился в Казань, но погиб на станции Лагерная из-за несчастного случая.

Нынешняя экспозиция будет посвящена творческим связям Константина Васильева с Зеленодольском. Именно в этом городе прошли две его ранние прижизненные персональные выставки (в 1968 и 1974 годах). Посмертно, в 1987 году, тут также состоялась масштабная выставка работ художника.

По замыслу инициаторов мероприятия, оно отдает дань уважения событиям, произошедшим 50 лет назад, и образно «воссоздает» выставку, состоявшуюся в этот день.

Открытие выставки намечено на 17 часов. Посетить экспозицию можно будет до 29 января следующего, 2027 года.

Видео предоставлено организаторами выставки.