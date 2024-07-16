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В Зеленодольске осудили вымогателей, которые похитили человека и заставили отдать машину
В Зеленодольске завершился судебный процесс над группой молодых людей, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Преступление было раскрыто отделом по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
События разворачивались в ноябре 2019 года. Группа злоумышленников требовала у жителя Зеленодольского района 15 000 рублей, угрожая насилием. После отказа они избили потерпевшего и насильно увезли в квартиру в Зеленодольске, где продолжили издевательства. Под давлением жертва согласилась отдать свой автомобиль Honda Civic, передав ключи, документы и подписав договор купли-продажи.
Уголовное дело было возбуждено 17 февраля 2022 года по статьям о похищении человека, незаконном лишении свободы и вымогательстве. Подозреваемых задержали 2 марта 2022 года.
12 июля 2024 года Зеленодольский городской суд вынес приговор: Лидер группы получил 7 лет лишения свободы, четверо участников - по 6 лет лишения свободы, еще один сообщник - 3 года 6 месяцев условно
Основные фигуранты дела будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
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