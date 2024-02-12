news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 февраля 2024 15:11

В Зеленодольске осудили рабочих сотовой компании, которые хотели продать данные клиента

Скопировать ссылку

В Зеленодольске вынесли приговор сотрудникам сотовой компании, которые пытались продать данные клиента, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд признал двух бывших сотрудников офиса продаж одного из федеральных операторов сотовой связи виновными в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а также в неправомерном доступе к охраняемой законом информации.

Как выяснилось, в сентябре 2022 года экс-работники офиса продаж пытались передать неустановленному лицу данные о переписках и звонках одного из абонентов за деньги. Незаконные действия пресекли сотрудники службы безопасности мобильного оператора и правоохранители.

Суд назначил им наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

#сотовый телефон #персональные данные
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2