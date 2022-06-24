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Происшествия
24 июня 2022  18:55
Павел Климчак

В Зеленодольске осудили представителя профорганизации завода Горького за присвоение 5 млн

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Зеленодольский городской суд вынес приговор председателю первичной профорганизации завода имени Горького Подгорнову за то, что тот премировал себя почти на пять миллионов рублей.

При этом сам подсудимый знал о том, что премия выдается работникам по решению Профсоюзного комитета или Президиума ТО РПРС. Тем не менее он решил обмануть своего подчиненного, который и выписывал премии председателю профорганизации. Подгорнов незаконно получал премии в течение трех лет.

Свою вину он признал частично, возместив ущерб на 4,2 миллиона рублей добровольно. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в полтора года, а также постановил взыскать остаток присвоенной суммы. Об этом сообщается в пресс-службе Зеленодольского суда.

#суд #Зеленодольский завод им. Горького #присвоение денег
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