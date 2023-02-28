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Происшествия 28 февраля 2023 17:34

В Зеленодольске осудили наркоторговца, которого поймали с полкило синтетики

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В Зеленодольске суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Агрыза, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что в 2022 году мужчина оборудовал тайники с синтетикой в Казани. Правоохранители задержали наркоторговца, когда он перевозил очередную партию запрещенных веществ массой 500 граммов.

Свою вину подсудимый признал лишь частично. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии особого режима.

#синтетические наркотики #наркодилер
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