В Зеленодольске осудили наркоторговца, которого поймали с полкило синтетики

В Зеленодольске суд вынес приговор 41-летнему уроженцу Агрыза, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что в 2022 году мужчина оборудовал тайники с синтетикой в Казани. Правоохранители задержали наркоторговца, когда он перевозил очередную партию запрещенных веществ массой 500 граммов.

Свою вину подсудимый признал лишь частично. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии особого режима.