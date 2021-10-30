В Зеленодольске определились победители зонального тура «Наше время — Безнең заман»

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

Представители Зеленодольского и Дрожжановского районов Татарстана стали победителями в общекомандном зачете зонального тура фестиваля «Наше время — Безнең заман». Гала-концерт телевизионного фестиваля работающей молодежи завершился накануне, в Зеленодольске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

«Зональный этап проходил в ЦКИНТ им. Горького. Днем прошел отборочный этап, вечером гала-концерт. Зрителей на концерте не было, только члены жюри во главе с директором Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи „Созвездие — Йолдызлык“ Дмитрием Тумановым, представители предприятий и организаций выступающих», — поделилась подробностями помощница главы муниципалитета Регина Чибрикова.

В числе почетных гостей фестиваль посетил глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Мы с радостью и гордостью принимаем зональный этап в Зеленодольске. „Наше время — Безнең заман“ — один из лучших фестивалей, который позволяет раскрыть таланты нашей молодежи — трудящейся молодежи. Здесь наши люди, способные покорять вершины мастерства», — отметил руководитель.

В общей сложности в зональном этапе приняли участие представители Зеленодольского, Апастовского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Камско-Устьинского и Лаишевского районов Татарстана.

По итогам общекомандного зачета первое место поделили Зеленодольский завод имени Горького и Молодежное крыло «ТНВ — ТЯГ» из Дрожжановского района РТ, второе место досталось Апастовскому аграрному колледжу. Специальным призом жюри «За преданность профессии» был награжден творческий коллектив Большеключинской школы Зеленодольского района.

«Невероятная конкуренция, талантливые ребята — выбор членам жюри дался не просто. Победители и призеры примут участие в финальном гала-концерте», — уточнили в пресс-службе.