Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Зеленодольске определили лучших общественных воспитателей несовершеннолетних
В Зеленодольске, в молодежном центре «Порт», прошел зональный этап республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ 2023 года». Победителями стали четверо участников, пишут «Новости Зеленодольска».
Главная цель — обмен лучшими практиками, поднятие статуса общественного воспитателя несовершеннолетних. Замруководителя исполкома — начальник Управления образования Раиса Афанасьева поблагодарила участников за их колоссальный труд, который по значимости может сравниться со спасением жизни человека.
«На сегодняшний день в республике более 2 тыс. добровольцев, которые безвозмездно занимаются проблемами чужих детей», — рассказала ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РТ Ильсояр Гарифуллина.
Общественные воспитатели рассказали, как искали подход к подопечным, а также делились опытом и отвечали на вопросы жюри. Лучшими стали Светлана Янтуганова из Зеленодольска, Ольга Чугунова из Верхнеуслонского района, Лэйсан Салимзянова из Дрожжановского и Надежда Болтунова из Тетюшского.
Заведующая подростковым клубом «Кристалл» и руководитель волонтерского центра «Добрый Зеленодольск» Светлана Янтуганова представила на суд жюри визитную карточку и индивидуальный план работы с 17-летней подопечной. Она рассказала о хобби, которым старалась увлечь свою воспитанницу. Благодаря тому, что Янтуганова по максиму заполнила свободное время девочки полезным содержанием, подопечная, ранее преступившая закон, поверила в себя.
«Девочка оказалась очень открытой. Ей самой было стыдно, что она попала в неприятную ситуацию. Она хотела все исправить, а ей почему-то все говорили, что это почти невозможно. Но мы с ней сразу нашли общий язык — её сняли с учета в ПДН уже через полгода», — рассказала общественный воспитатель.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»