В Зеленодольске определили лучших общественных воспитателей несовершеннолетних

В Зеленодольске, в молодежном центре «Порт», прошел зональный этап республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ 2023 года». Победителями стали четверо участников, пишут «Новости Зеленодольска».

Главная цель — обмен лучшими практиками, поднятие статуса общественного воспитателя несовершеннолетних. Замруководителя исполкома — начальник Управления образования Раиса Афанасьева поблагодарила участников за их колоссальный труд, который по значимости может сравниться со спасением жизни человека.

«На сегодняшний день в республике более 2 тыс. добровольцев, которые безвозмездно занимаются проблемами чужих детей», — рассказала ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РТ Ильсояр Гарифуллина.

Общественные воспитатели рассказали, как искали подход к подопечным, а также делились опытом и отвечали на вопросы жюри. Лучшими стали Светлана Янтуганова из Зеленодольска, Ольга Чугунова из Верхнеуслонского района, Лэйсан Салимзянова из Дрожжановского и Надежда Болтунова из Тетюшского.

Фото: «Новости Зеленодольска»

Заведующая подростковым клубом «Кристалл» и руководитель волонтерского центра «Добрый Зеленодольск» Светлана Янтуганова представила на суд жюри визитную карточку и индивидуальный план работы с 17-летней подопечной. Она рассказала о хобби, которым старалась увлечь свою воспитанницу. Благодаря тому, что Янтуганова по максиму заполнила свободное время девочки полезным содержанием, подопечная, ранее преступившая закон, поверила в себя.

«Девочка оказалась очень открытой. Ей самой было стыдно, что она попала в неприятную ситуацию. Она хотела все исправить, а ей почему-то все говорили, что это почти невозможно. Но мы с ней сразу нашли общий язык — её сняли с учета в ПДН уже через полгода», — рассказала общественный воспитатель.