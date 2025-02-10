В Зеленодольске официально представят цифровой орган

В зеленодольском Центре культурного развития завтра, 11 февраля в 19:00, пройдет вечер органной музыки и официальная презентация цифрового органа. Музыкальный инструмент представит солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин.

«Тимур Халиуллин расскажет о начинке органа, его устройстве и технике игры», — рассказал «Татар-информу» председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин.

Выпускник Санкт-Петербургского государственной консерватории им. Н. Римского-Корсакова по классам фортепиано и органа Тимур Халиуллин с 2011 года является солистом Белгородской филармонии. С 2020 года — приглашенным солистом Курской государственной филармонии. В 2010 и 2015 годах он стал стипендиатом Президента и правительства Российской Федерации. Сейчас Халиуллин, помимо всего прочего, занимает должность органиста Московского международного Дома музыки.

Как отметил Рашид Калимуллин, на сегодняшний день, благодаря популяризации органной музыки, в Белгороде находится около 6 органов, а молодые композиторы активно пишут для этого инструмента.

В программе также примут участие молодые татарстанские композиторы и музыканты, в том числе новоизбранный председатель Союза композиторов РТ Ильяс Камал.

«Есть сподвижники-органисты, есть люди заинтересованные в развитии органной музыки. Тимур способствует [популяризации органа]. Сейчас приобщиться к органной музыке можно даже находясь в небольшом городе», — рассказал Калимуллин.

Центр культурного развития появился в Зеленодольске два года назад. Сам орган (цифровой голландский орган марки «Johannus») появился в ЦКР в декабре по инициативе Союза композиторов России. Отдельно Рашид Калимуллин выразил благодарность главе Зеленодольска Михаилу Афанасьеву, при поддержки которого в городе трудовой доблести появился орган.

В беседе с «Татар-информом» Калимуллин выразил надежду, что теперь орган будут преподавать в Зеленодольске на уровне школ.

«На нем можно исполнять и старую музыку и современную — он в этом плане универсальный», — подчеркнул Калимуллин.

Председатель правления российского союза композиторов уверен, что сегодня органная музыка востребована у слушателей.

«Публике очень нравится, люди ходят на органные концерты. Хочу, чтобы и молодые композиторы [развивали это направление]», — считает Калимуллин.

В следующем году Зеленодольск может посетить заслуженная артистка РТ, хранительница органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина.