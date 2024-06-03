В Зеленодольске начался новый этап работы с желающими заключить контракт с МО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В Зеленодольском военкомате с наступлением лета начался новый этап работы с желающими поступить на СВО.

Инструктор пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Зеленодольского района Самат Минниханов сообщил, что граждане, служащие по контракту, получат от республики 505 тыс. рублей, которые суммируются с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. И те, кто заключит контракт в Зеленодольском районе, получат 100 тыс. рублей от предприятия.

Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО. Алгоритм действий для поступления на СВО простой.

«Гражданин обращается к нам, нужен паспорт. Он пишет заявление, проходит медкомиссию, выявляется его категория, и он отбывает в военную часть на обучение», — рассказал Самат Минниханов.

В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны — от 210 тыс. рублей. Подробности можно узнать по телефону в Зеленодольске 8 (84371) 5-95-81.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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