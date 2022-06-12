В Зеленодольске началось строительство двух научно-исследовательских судов для ВМФ России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на АО "Зеленодольский завод имени Горького состоялась торжественная закладка корпусов двух научно-исследовательских судов, которые созданы для комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Такие же церемонии одновременно проходили ещё на трёх заводах в разных городах страны. От Татарстана в церемонии поучаствовал первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. В режиме ВКС к представителям всех заводов обратился главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов.

«Сегодня в ведущих судостроительных предприятиях России состоится закладка сразу шести кораблей. Военно-Морской флот хранит и приумножает лучшие морские традиции, заложенные ещё Петром I. Флот России обладает мощным научным и проектно-конструкторским потенциалом. Военно-политическая обстановка в мире требует, чтобы у России был сильный, высокосбалансированный военно-морской флот», - отметил Евменов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно указу Президента России Владимира Путина, доля современных кораблей в военно-морском флоте страны должна быть не менее 70%, и сегодняшняя закладка корпусов кораблей по всей стране стала ещё одним пунктом в достижении этой цели, добавил он.

В соответствии с техническими требованиями корабли, которые построят в Зеленодольске, будут обладать высокими мореходными качествами, большой автономностью и комфортными условиями обитаемости. В соответствии с символом класса судов, район плавания не ограниченный. Водоизмещение судна не менее 4 тыс. тонн, длина около 100 метров, ширина около 16 метров, высота от основной плоскости, с учетом надстройки, около 18,6 метров.

«Наша республика и командование военно-морским флотом России сотрудничают много лет. Это взаимодействие имеет стратегический характер, и значительный вклад в него вносит Зеленодольский завод имени Горького. Многие из кораблей, построенных здесь, оставили свой достойный след в истории современной России, на деле подтвердив высокие боевые способности. Они продолжают успешно нести службу в составе Каспийской флотилии, на Балтийском и Черноморском флотах», - сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, над кораблями на Зеленодольском заводе работают лучшие инженеры и квалифицированные рабочие. Заводчане понимают, что от качества выполняемой работы, готовности внедрять инновации в производство зависит конкурентоспособность не только завода, но и всего российского судостроения.

Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России кораблям присвоены наименования в честь советского военачальника, адмирала, основателя школы советской военно-морской разведки, военного дипломата – Леонида Бекренева и советского военно-морского деятеля, контр-адмирала, начальника Разведки Военно-Морского Флота Советского союза – Бориса Бобкова.

На церемонию закладки корпусов кораблей пригласили детей и внуков прославленных морских военачальников. Они поблагодарили Министерство обороны России, Правительство страны и республики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В это же время были заложены подводные лодки "Вологда" и "Ярославль" на заводе "Адмиралтейские верфи", корабль противоминной обороны "Полярный" на "Средне-Невском судостроительном заводе" и корвет "Разумный" на Амурском судостроительном предприятии.