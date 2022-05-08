На заводе имени Серго в Зеленодольске открыли обновленную Галерею Славы

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на заводе имени Серго в Зеленодольске состоялось открытие обновленной Галереи Славы. Фотопортреты 20 передовиков производства будут в течение года украшать галерею у стелы с символикой объединения. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

Открытие обновленного объекта состоялось при участии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, работников завода и его ветеранов. Поздравили серговчан с праздником мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и гендиректор предприятия Радик Хасанов.

«Вклад завода имени Серго в Великую Победу велик и неоценим. Тысячи серговчан ушли на фронт, многие из них ковали Победу в тылу, на рабочих местах. С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, наши заводы и вы, уважаемые серговчане, никогда не подводили нашу Родину. Сегодня мы гордимся предприятием, и это заслуга трудовых коллективов, наших зеленодольцев!» — произнес Михаил Афанасьев, обращаясь к участникам мероприятия.

Приветствуя трудовой коллектив, генеральный директор Радик Хасанов поблагодарил каждого за вклад в развитие производства, вручив передовикам заслуженные награды.

После открытия галереи программу продолжила церемония возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы серговчан.