В Зеленодольске на выборах за президента Узбекистана проголосовали 100% избирателей

Фото: «Новости Зеленодольска»

В Зеленодольском муниципальном районе Татарстана состоялось досрочное голосование за Президента Узбекистана. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Основной день голосования состоится 24 октября, но для тех жителей Узбекистана, кто сейчас находится вдали от родины, были организованы специальные мобильные пункты, три из них — в Зеленодольском районе.

Санобар Балтаева 18 лет живет в Зеленодольске: оформила вид на жительство. В досрочном голосовании так же, как и ее соотечественники, приняла активное участие. «Впервые я голосовала у себя на родине много лет назад. А сегодня пришла потому, что мне небезразлично, кто станет Президентом Узбекистана», — поделилась она.

Главный специалист по социальным вопросам исполкома Зеленодольского района Алсу Мингазова говорит, что руководство района постаралось сделать все необходимое, чтобы людям было удобно принять участие в выборах.

«Многим пришлось бы ехать далеко. А тут — пожалуйста: мобильные пункты добрались до каждого района. Конечно, люди благодарны за такое внимание», — отметила Мингазова.

Всего в Зеленодольском районе проживает больше 1 тыс. представителей Узбекистана. Но голосуют только те, у кого есть вид на жительство. В Зеленодольском районе явка среди них — 100%.

«Спасибо за такую серьезную организацию выборов. Я рад активному участию в избирательном процессе моих земляков. И, конечно же, сам проголосовал», — поделился руководитель узбекской диаспоры Зеленодольского района Раджаб Худойбердиев.

Досрочное голосование проходило при соблюдении всех требований Роспотребнадзора: посетителям измеряли температуру тела на входе, выдавали маски, была обеспечена социальная дистанция.