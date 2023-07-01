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В Зеленодольске на время SVIYAGA FEST ограничат движение судов
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В Зеленодольске на время проведения SVIYAGA FEST будет ограничено движение маломерных судов, об этом сообщается на сайте Кабмина РТ.
Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет запрещено использовать лодки, гидроциклы, байдарки и парусные суда.
Ограничения вступят в силу 2 июля с 8:30 до 14:00 часов.
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