В Зеленодольске на время SVIYAGA FEST ограничат движение судов

В Зеленодольске на время проведения SVIYAGA FEST будет ограничено движение маломерных судов, об этом сообщается на сайте Кабмина РТ.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет запрещено использовать лодки, гидроциклы, байдарки и парусные суда.

Ограничения вступят в силу 2 июля с 8:30 до 14:00 часов.