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Происшествия 1 июля 2023 13:13

В Зеленодольске на время SVIYAGA FEST ограничат движение судов

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В Зеленодольске на время проведения SVIYAGA FEST будет ограничено движение маломерных судов, об этом сообщается на сайте Кабмина РТ.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет запрещено использовать лодки, гидроциклы, байдарки и парусные суда.

Ограничения вступят в силу 2 июля с 8:30 до 14:00 часов.

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