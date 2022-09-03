В Зеленодольске на ремонт двух центральных улиц дополнительно выделено 200 млн рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске на дорожный ремонт двух центральных улиц Ленина и Заикина из бюджета Татарстана дополнительно выделено 200 млн рублей. Общая протяженность улиц составляет 2,5 км. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Обращение мэра Михаила Афанасьева о выделении допсредств поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Благодаря поддержке Президента нашей республики мы начали столь необходимые для города работы по развитию дорожной инфраструктуры», — отметил градоначальник.

В пресс-службе уточнили, что ремонт улиц начался полторы недели назад, работы проводятся в активном темпе и планируется завершить до конца октября этого года.

В перечень работ входит ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, заездов во дворы, замена и установка бортовых камней, переустройство электрических сетей, разметка проезжей части. Также на улице Ленина будет заменен водопровод.

При условии последующего допфинансирования также по проекту в 2023 и 2024 годах будут капитально отремонтированы улицы Гоголя, Карла Маркса, Октябрьская.