news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
3 сентября 2022  01:44
Эльза Кузнецова

В Зеленодольске на ремонт двух центральных улиц дополнительно выделено 200 млн рублей

news_top_970_100
В Зеленодольске на ремонт двух центральных улиц дополнительно выделено 200 млн рублей
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске на дорожный ремонт двух центральных улиц Ленина и Заикина из бюджета Татарстана дополнительно выделено 200 млн рублей. Общая протяженность улиц составляет 2,5 км. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Обращение мэра Михаила Афанасьева о выделении допсредств поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Благодаря поддержке Президента нашей республики мы начали столь необходимые для города работы по развитию дорожной инфраструктуры», — отметил градоначальник.

В пресс-службе уточнили, что ремонт улиц начался полторы недели назад, работы проводятся в активном темпе и планируется завершить до конца октября этого года. 

В перечень работ входит ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, заездов во дворы, замена и установка бортовых камней, переустройство электрических сетей, разметка проезжей части. Также на улице Ленина будет заменен водопровод. 

При условии последующего допфинансирования также по проекту в 2023 и 2024 годах будут капитально отремонтированы улицы Гоголя, Карла Маркса, Октябрьская.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100