В Зеленодольске на минарет мечети Аль-Ангам водружен полумесяц

В строящейся мечети Аль-Ангам в микрорайоне Мирный Зеленодольска состоялось знаковое событие — на центральный купол водрузили полумесяц. Церемония установки полумесяца прошла при участии мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, имам-хатыба Зеленодольского района Габдельхамита хазрата и жителей микрорайона, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Каркас купола выполнен на Заволжском моторном заводе, а проектировщиком здания выступил руководитель компании «Арт-проект» Ильгиз Замалетдинов. Мечеть Аль-Ангам рассчитана на 300 верующих, рядом с ней расположено здание для проведения обедов, а также кафе с халяльной продукцией.

«В год 90-летия Зеленодольска это большое событие. Четвертая мечеть в городе в скором времени откроет двери для прихожан. Наблюдая за установкой полумесяца, души каждого из нас наполняют чувства радости», — сказал мэр.

Основным спонсором строительства мечети стал Анвар Миннуллин. По его словам, идея возникла давно, а при поддержке властей района удалось начать строительство духовной обители.

Открытие мечети запланировано на конец года, однако это событие напрямую зависит от пожертвований и спонсорских средств, добавили в администрации.