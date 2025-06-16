В Зеленодольске на Ивана Купалу ожидают 30 тыс. гостей

Празднование Ивана Купалы в Зеленодольске в 2024 году

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Зеленодольске 5 июля пройдет традиционный республиканский праздник славянской культуры – Иван Купала. Мероприятие организовано в рамках проекта «Лето в Татарстане» и обещает стать одним из самых ярких событий летнего сезона.

Как отметил на пресс-конференции заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района РТ по социальным вопросам Динар Нигматуллин, праздник соберет гостей со всей России. Также приедут делегации из Белоруссии и Индии.

«Иван Купала для нас – это особенный праздник, он уже в пятый раз пройдет на территории нашего района. Аутентичный, традиционный, красивый, он приводит нас к истокам восточных славян. Участие в этом году примут коллективы из нашей республики, будет также коллектив из Санкт-Петербурга. Прием заявок еще продолжается», – отметил он.

Мероприятие начнется в 16 часов в парке «Березовая роща». Гостей ждут традиционные обряды, гадания и выступления творческих коллективов из разных регионов. Сюрпризом станет выступление известной белорусской группы, однако ее название организаторы пока держат в секрете.

«Этот аутентичный праздник помогает сохранять традиции славянской культуры. В прошлом году его посетили более 25 тыс. человек, а в этом ожидаем не менее 30 тыс. гостей», – сообщил Нигматуллин.

Он также отметил, что всего в рамках проекта «Лето в Татарстане» в Зеленодольском районе запланировано более 200 мероприятий.