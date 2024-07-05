В Зеленодольске на Ивана Купалу открыли мобильный пункт отбора контрактников

Сегодня в Зеленодольске на празднике Ивана Купалы развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Желающие заключить контракт могут задать интересующие вопросы и узнать о нюансах службы, сообщил «Татар-информу» офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Фото: © Александра Давыдова \ «Татар-информ»

«Если у человека будет желание, то он сможет написать заявление о рассмотрении его кандидатуры для поступления на военную службу и пройти первичные мероприятия отбора, подать документы. Также в мобильном пункте отбора обычно мы устанавливаем стол с активностями. Все желающие смогут увидеть массогабаритный макет автомата Калашникова, подержать его в руках, попробовать собрать и разобрать. Если человек уже умеет это делать, то он может испытать свои силы и выполнить норматив по сборке-разборке автомата», – добавил собеседник агентства.

Фото: © Александра Давыдова \ «Татар-информ»

Помимо этого, в мобильном пункте представлены массогабаритные макеты гранат, как оборонительных, так и наступательных. Гости могут взять их в руки, почувствовать вес, понять, что это такое. Перед палаткой установлен манекен с примерной экипировкой военнослужащих ВС РФ.

Фото: © Александра Давыдова \ «Татар-информ»

Мобильные пункты отбора размещаются на массовых мероприятиях с целью популяризации военной службы и информирования граждан о военной службе по контракту.

Для того, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.