В Зеленодольске скончался ветеран Великой Отечественной войны Михаил Балахонов

В Зеленодольске на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Зеленодольского района РТ Михаил Фёдорович Балахонов. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил Председатель совета ветеранов Завода имени Серго Равиль Халиуллин.

Михаил Балахонов родился в селе Жидеевка Курской области. На фронт он ушел в 16 лет. Сначала сопровождал воинские эшелоны с вооружением. Вместе с войсками Белорусского фронта прошел Прибалтику, участвовал в ликвидации Курляндской группировки. Дальнейшая служба проходила на Балтике на боевом катере «Морской охотник», где он выполнял опасную работу по разминированию немецких мин. После семи лет срочной службы был демобилизован в 1957 году.

По роду службы после войны Михаил приехал в Зеленодольск, здесь познакомился со своей будущей женой Екатериной.

«Небольшой, скорее похожий на поселок, Зеленодольск стал мне дорог, красив был его зеленый наряд. А еще более привлекательными были девушки. После демобилизации я навсегда поселился здесь, женился. С 1957 по 1996 год проработал слесарем в цехе №19. Мне на смену на завод пришел мой сын Александр, который сейчас работает в охране», – рассказывал когда-то сам Михаил Балахонов, его воспоминаниями с «Татар-информом» поделился Равиль Халиуллин.

У супругов Балахоновых родились сын и дочь, двое внуков и трое правнуков.

Михаил Балахонов награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 года».

Сегодня ветерана Великой Отечественной войны Михаила Фёдоровича Балахонова похоронили.