В Зеленодольске мясо жертвенных овец раздают малоимущим

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев приобрел одну из овец в честь священного праздника мусульман — Курбан-байрама.

«В этот священный день в каждой семье должна быть вкусная еда. В том числе и у тех, кто не может себе этого позволить», — сказал глава города.

В центральной мечети на улице Гоголя мясо раздали нуждающимся. В течение трех дней, с 28 по 30 июня, малоимущим гражданам будут раздавать еду.

«Пусть каждый, кто раздает мясо в жертву нуждающимся, будет вознагражден за все совершенные добрые дела. Пусть в ваших семьях царит счастье и благополучие, в наших странах царит доброта, единство и мир», — заявил Афанасьев.

Как сообщили «Татар-информу», сегодня в Зеленодольском районе функционируют 50 мечетей, в городе — четыре, по району — 44, а также еще две мечети-заповедника. Кроме того, в микрорайоне Мирный завершается строительство мечети «Аль-Ангам», которую планируют открыть в этом году.