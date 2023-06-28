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В Зеленодольске мясо жертвенных овец раздают малоимущим
Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев приобрел одну из овец в честь священного праздника мусульман — Курбан-байрама.
«В этот священный день в каждой семье должна быть вкусная еда. В том числе и у тех, кто не может себе этого позволить», — сказал глава города.
В центральной мечети на улице Гоголя мясо раздали нуждающимся. В течение трех дней, с 28 по 30 июня, малоимущим гражданам будут раздавать еду.
«Пусть каждый, кто раздает мясо в жертву нуждающимся, будет вознагражден за все совершенные добрые дела. Пусть в ваших семьях царит счастье и благополучие, в наших странах царит доброта, единство и мир», — заявил Афанасьев.
Как сообщили «Татар-информу», сегодня в Зеленодольском районе функционируют 50 мечетей, в городе — четыре, по району — 44, а также еще две мечети-заповедника. Кроме того, в микрорайоне Мирный завершается строительство мечети «Аль-Ангам», которую планируют открыть в этом году.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района.
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