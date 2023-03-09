news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Зеленодольске мужчина вылез из окна высотного дома
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Зеленодольском районе заметили мужчину, который вылез из окна квартиры высотного дома в ЖК «Акварели».
Очевидцы вызвали на место спасателей. Как стало известно «Татар-информу», с мужчиной через дверь разговаривали сотрудники Росгвардии. В конечном счете он впустил правоохранителей в квартиру.
К моменту приезда спасателей жилец уже забрался через окно обратно.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2