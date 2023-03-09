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Руc Тат
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Происшествия 9 марта 2023 17:22

В Зеленодольске мужчина вылез из окна высотного дома

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В Зеленодольском районе заметили мужчину, который вылез из окна квартиры высотного дома в ЖК «Акварели».

Фото: © очевидцы

Очевидцы вызвали на место спасателей. Как стало известно «Татар-информу», с мужчиной через дверь разговаривали сотрудники Росгвардии. В конечном счете он впустил правоохранителей в квартиру.

Фото: © очевидцы

К моменту приезда спасателей жилец уже забрался через окно обратно.

#зеленодольский муниципальный район
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