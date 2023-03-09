В Зеленодольске мужчина вылез из окна высотного дома

В Зеленодольском районе заметили мужчину, который вылез из окна квартиры высотного дома в ЖК «Акварели».

Фото: © очевидцы

Очевидцы вызвали на место спасателей. Как стало известно «Татар-информу», с мужчиной через дверь разговаривали сотрудники Росгвардии. В конечном счете он впустил правоохранителей в квартиру.

Фото: © очевидцы

К моменту приезда спасателей жилец уже забрался через окно обратно.