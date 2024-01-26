В Зеленодольске мужчина поскользнулся на пороге магазина, ударился головой и умер

В Зеленодольске пожилой мужчина поскользнулся на пороге магазина и умер. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.

В ведомстве отметили, что смерть не носит криминального характера. Согласно результатам экспертизы, мужчина скончался от болезни сердца.