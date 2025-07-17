В Зеленодольске мужчина попал в больницу после пожара в квартире

В корпусе №1 дома №14 по улице Ивана Заикина в Зеленодольске произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Жильцы пятиэтажки заметили дым из-под входной двери однокомнатной квартиры на третьем этаже.

Огнеборцы потушили возгорание на площади 6 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти 49-летнего хозяина квартиры. С диагнозом ‎ «отравление продуктами горения» его доставили в Зеленодольскую ЦРБ.

Предварительно, возгорание началось из-за нарушения правил монтажа ‎электрооборудования. В очаге пожара были обнаружены медные электрические провода с признаками аварийного режима работы электросети. ‎