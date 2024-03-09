В Зеленодольске мужчина получил сильные ожоги загоревшимся маслом

Сегодня вечером в Зеленодольске пострадал мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился на кухне в квартире дома на Баки Урманче. Как оказалось, загорелось масло, огонь распространился на кухонную мебель.

63-летний мужчина, пытаясь справиться с огнем, получил ожоги рук и ног. Его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

МЧС напоминает, что горящее масло нельзя тушить водой и пытаться сбить пламя, размахивая предметами.

Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой. Также можно накрыть горящую посуду железным противнем.

Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет.

Небольшой масляный пожар можно засыпать еще и содой, манной крупой, гречкой и даже стиральным порошком, но не мукой – она взрывоопасна.